Schweizer Börse wird höher gesehen

Zürich, 19. Feb (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte mit Gewinnen in die neue Woche starten. Dank positiver Vorgaben aus Japan, wo sich die Anleger nach der Kurskorrektur in der Hoffnung auf einen Konjunkturboom mit Aktien eingedeckt haben, hofften die Händler auf eine Fortsetzung der Erholung. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent höher mit 9007 Punkten. Der SMI Future notierte mit 8902 Zählern um 0,1 Prozent höher. Am Freitag war der Leitindex um 0,8 Prozent gestiegen.

Da in den USA wegen des Presidents Day die Märkte geschlossen sind, dürfte das Geschäft in ruhigen Bahnen verlaufen. Daher werden auch keine Konjunkturzahlen veröffentlicht. “Es werden uns bestimmt wichtige Impulse fehlen”, sagte ein Händler.

Die Aktien haben am Freitag weiteren Boden gutgemacht und inzwischen rund die Hälfte des jüngsten Ausverkaufs wieder ausgleichen können, kommentierte die Credit Suisse. Die am VIX Index gemessene Nervosität habe weiter nachgelassen, auch wenn der absolute Stand deutlich über den Durchschnittswerten bleibe.

Im Fokus der Anleger steht Swiss Re: Die Aktie legt vorbörslich um 1,2 Prozent zu. Der japanische Mischkonzern Softbank würde einen Einstieg bei dem Rückversicherer selbst finanzieren und nicht über sein Investmentvehikel, berichtete die “Finanical Times”. In den Gesprächen gehe es um einen Anteil von 20 bis 30 Prozent und mehrere Sitze im Verwaltungsrat. Softbank-Gründer Masayoshi Son werde Swiss-Re-Verwaltungsratschef Walter Kielholz in den kommenden Wochen treffen. Unterstützt werde die Softbank in den Gesprächen von UBS-Chef Sergio Ermotti.

Der Rückversicherer hat ausserdem das Aktienrückkaufprogramm 2017 abgeschlossen und hat im Zuge dessen Anteilsscheine für knapp eine Milliarde Franken erworben. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)