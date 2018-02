Schweizer Börse - Händler setzen auf technische Erholung

Zürich, 20. Feb (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag wenig verändert oder etwas höher starten. Händler setzen nach den Einbussen vom Vortag auf eine technische Erholung. Manche Anleger könnten in den tieferen Kurse eine Einstiegschance sehen, wie es hiess. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8913 Punkten praktisch unverändert. Der SMI-Future stieg um 0,2 Prozent auf 8826 Zähler. Am Montag war der Leitindex um 0,9 Prozent gesunken.

Die Vorgaben aus Fernost sind tendenziell negativ. Die Börse in Tokio büsste ein Prozent ein, die Märkte in Hongkong und Australien waren praktisch unverändert. In New York und Shanghai blieben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

Nach wie verunsichern die Marktteilnehmer Zinsängste. Höhere Zinsen können längerfristig das Ende des Börsenaufschwungs einläuten, fürchten Händler. Vor der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank dürften die Anleger daher vorsichtig bleiben. Am Freitag hat zudem der neue Fed-Chef Jerome Powell seinen ersten grossen Auftritt vor dem US-Kongress. Davon erhoffen sich die Anleger Hinweise auf die US-Geldpolitik.

Die Anleger richteten ihre Augen unter anderem auf Temenos. Das Bankensoftware-Unternehmen erwägt die Übernahme der britischen Firma Fidessa. Temenos will den Fidessa-Aktionären 35,67 Pfunde je Aktie anbieten plus das Recht auf eine Dividende von 0,797 Pfund je Titel. Am Montag kosteten die Fidessa-Aktien 29,15 Pfund, entsprechend einer Börsenkapitalisierung von 1,13 Milliarden Pfund. Vorbörslich wurden die Temenos-Aktien um 2,9 Prozent schwächer indiziert.

Adecco baut sein Onlineangebot mit einem Zukauf aus. Der Personaldienstleister übernimmt für einen ungenannten Preis die US-Firma Vettery, deren Plattform mehr als 4000 Arbeitgeber in den Bereichen Verkauf, Finanzen und IT verbindet. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)