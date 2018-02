Schweizer Börse dürfte fester eröffnen

Zürich, 27. Feb (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Dienstag fester erwartet. Die Kurserholung dürfte sich nach Einschätzung von Händlern dank der guten Vorgaben von der Wall Street fortsetzen. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,3 Prozent höher mit 9053 Zählern. Der SMI-Future stieg ebenfalls um 0,3 Prozent auf 8957 Punkte. Am Montag hatte der Leitindex 0,9 Prozent angezogen.

Spekulationen auf nur moderate Zinsschritte der US-Notenbank hatten zu einer Beruhigung an den Kreditmärkten geführt und die Kurse an der Wall Street in die Höhe getrieben. Impulse erhoffen die Marktteilnehmer nun vom ersten öffentlichen Auftritt des neuen Fed-Chefs Jerome Powell. Er spricht im Tagesverlauf vor einem Kongressausschuss. Zudem legten eine Reihe meist kleinerer und mittelgrosser Firmen ihre Bilanzen vor.

Im vorbörslichen Handel wurden die Aktien von Swiss Life um 1,7 Prozent höher indiziert. Der Lebensversicherer will nach einem Gewinnplus von neun Prozent die Dividende um 2,50 Franken auf 13,50 Franken anheben. Der Gewinn übertraf mit 1,0 Milliarden Franken die Erwartungen der Analysten. Die Prämieneinnahmen stiegen um sechs Prozent auf 18,6 Milliarden Franken.

Von den am breiten Markt gelisteten Firmen fiel Arbonia vorbörslich mit einem Kursplus von 1,3 Prozent auf. Der Bauausstatter ist nach mehreren Krisenjahren 2017 klar in den schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Für 2019 stellt das Unternehmen erstmals nach mehreren Jahren wieder eine Dividende in Aussicht. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)