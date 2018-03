Schweizer Börse wird schwächer gesehen

Zürich, 01. Mrz (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte am Donnerstag den Abwärtstrend des Vortages fortsetzen. Den negativen Vorgaben aus den USA und Fernost werde sich die Schweiz nicht ganz entziehen können, aber ein Teil der Einbussen sei noch am Mittwoch eingearbeitet worden, sagte ein Händler. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,3 tiefer mit 8877 Punkten. Der SMI Future notierte mit 8804 Zählern um 0,2 Prozent niedriger. Am Mittwoch hatte der Leitindex im Sog der Wall Street die Verluste auf ein Prozent ausgebaut. Der Dow Jones hatte 1,5 Prozent verloren.

Nach wie vor sorgten sich die Anleger um die Entwicklung der Zinsen in den USA, sagten Händler. Die entscheidende Frage an den Kapitalmärkten sei momentan, ob die US-Notenbank (Fed) unter ihrem neuen Chef Jerome Powell wegen der starken Konjunktur aggressivere Zinsschritte anpeilt. Bei seinem ersten Auftritt vor dem Kongress hatte Powell sich auf eine derartige Kursänderung allerdings nicht festgelegt.

Die Anleger warteten nun gespannt auf die Fed-Sitzung im März. “Bis dahin werden wir wohl alle Wirtschaftsdaten auf die Goldwaage legen”, sagte ein Händler.

Die ersten US-Konjunkturzahlen kommen am Nachmittag mit dem Wochenbericht vom Arbeitsmarkt und dem ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie.

Die Anleger dürften ihren Blick auch auf die zahlreichen Unternehmensergebnisse richten. Dabei steht Adecco im Fokus. Die Aktie wurde vorbörslich um 4,4 Prozent tiefer indiziert. Der Zeitarbeitskonzern steigerte 2017 den Gewinn zwar stärker als erwartet auf 788 Millionen Euro und will die Dividende um 0,1 Franken auf 2,50 Franken je Aktie erhöhen. Doch er verzeichnete zu Jahresbeginn eine Verlangsamung. Im Januar und Februar habe das Wachstum noch fünf Prozent nach sieben Prozent im Schlussquartal des Vorjahres betragen. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber;)