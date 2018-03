Angst vor Handelskrieg dürfte Schweizer Börse belasten

Zürich, 02. Mrz (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Freitag nach negativen Vorgaben aus den USA und aus Fernost schwächer erwartet. Die Angst vor einem Handelskrieg dürfte die Anleger vergraulen, hiess es am Markt. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,7 Prozent tiefer mit 8727 Punkten. Der SMI Future notierte mit 8634 Zählern um 0,9 Prozent tiefer. Am Vortag hatte der Leitindex um 1,3 Prozent tiefer geschlossen.

Händler sagten, die Ankündigung von US-Strafzöllen auf Stahl- und Aluminium-Exporten schüre die Angst vor einem weltweiten Handelskrieg. Da mit der italienischen Parlamentswahl und den SPD-Mitgliederentscheidung zur Fortsetzung der grossen Koalition in Deutschland am Wochenende zwei weitere politisch wichtige Ereignisse bevorstünden, dürften die Marktteilnehmer Risiken eher reduzieren wie erhöhen. Es sei zwar nicht mit grösseren Überraschungen zu rechnen.“Aber man weiss ja nie”, sagte ein Händler.

Die Anleger dürften ihren Fokus zudem auf die Aktien von LafargeHolcim richten. Wegen eines Grossreinemachens des neuen Konzernchefs Jan Jenisch verbuchte der Weltmarktführer im vergangenen Jahr einen Verlust von 1,68 Milliarden Franken. 2016 hatte LafargeHolcim noch einen Überschuss von 1,79 Milliarden Franken eingefahren. Analysten hatten für 2017 mit einem Gewinn von 1,9 Milliarden Franken gerechnet. In den kommenden fünf Jahren peilt der Rivale von HeidelbergCement oder der irischen CRH ein jährliches Wachstum des Umsatzes um drei bis fünf Prozent und des operativen Ergebnisses um mindestens fünf Prozent an. Im vorbörslichen Handel wurde die Aktie um 2,1 Prozent tiefer indiziert. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)