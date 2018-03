Positive Vorgaben dürften Schweizer Börse zu höherem Start verhelfen

Zürich, 12. Mrz (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Montag fester erwartet. Kräftige Kursgewinne an der Wall Street, wo positive Arbeitsmarktdaten zum Wochenschluss den Aktien Auftrieb gegeben hatten, und aus Fernost dürften die Anleger zu Käufen ermuntern, sagten Händler. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,5 Prozent höher mit 8973 Zählern. Der SMI Future stieg um 0,6 Prozent auf 8940 Punkte. Am Freitag war der Leitindex um 0,4 Prozent gestiegen.

Der Arbeitsmarkt in den USA boomt noch stärker als erwartet. Die Regierung in Washington meldete in ihrem Bericht für Februar 313.000 neue Jobs. Das ist der stärkste Zuwachs seit mehr als anderthalb Jahren, Experten hatten lediglich mit 200.000 gerechnet. Die US-Steuerreform scheine den US-Arbeitsmarkt anzuheizen, erklärte VP Bank-Ökonom Thomas Gitzel.

“Wir bleiben angesichts des starken Wirtschafts- und Gewinnwachstums positiv für globale Aktien”, kommentierte die Credit Suisse. Die Bank geht davon aus, dass die US-Notenbank im laufenden Jahr die Zinsen vier Mal anhebt.

Im vorbörslichen Handel fielen die Aktien von Aryzta mit einem Kursplus von drei Prozent auf. Der Backwarenhersteller lässt die hybride Anleihe, die 2018 erstmals zurückbezahlt werden könnte, weiter laufen. Im ersten Halbjahr 2017/18 (per Ende Januar) hat Aryzta einen Umsatzrückgang um 6,3 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro verbucht. Der Gewinn brach um mehr als die Hälfte auf 50,9 Millionen Euro ein.

Um drei Prozent höher indiziert wurden auch die Anteile der VAT Group. Die Technologiefirma hat den Gewinn im Vorjahr um knapp drei Viertel auf 115,7 Millionen Franken gesteigert, während der Umsatz um gut ein Drittel zulegte. Für das laufende Jahr erwartet der Hersteller von Vakuum-Ventilen ein Umsatzwachstum von 15 bis 20 Prozent und eine deutliche Gewinnsteigerung. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber;)