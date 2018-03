Schweizer Börse wird wenig verändert gesehen

Zürich, 15. Mrz (Reuters) - An der Schweizer Börse werden am Donnerstag keine stärkeren Kursausschläge erwartet. Die Angst vor einem globalen Handelskrieg dürfte die Anleger weiterhin beschäftigen, sagten Händler. An der Wall Street hatten die Kurse am Vortag ein Prozent verloren. In Japan zogen die Kurse dagegen leicht an

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,5 Prozent tiefer mit 8822 Punkten. Der Indexrückgang war vor allem dem Dividendenabgang bei dem Marktschwergewicht Roche geschuldet. Der SMI Future notierte mit 8855 Zählern um 0,3 Prozent höher. Am Mittwoch hatte der Leitindex um 0,1 Prozent leichter geschlossen.

US-Präsident Donald Trump hat seit einigen Wochen seinen Kurs in der Handelspolitik deutlich verschärft. Nach seinen Importzoll-Plänen für Stahl und Aluminium will er Reuters-Informationen zufolge nun gezielt Einfuhren aus China zurückdrängen.

Impulse erhofften sich die Anleger von den zahlreichen Konjunkturdaten aus den USA. Neben dem Wochenbericht vom Arbeitsmarkt stehen unter anderem die Konjunkturindizes für die Grossräume Philadelphia und New York an. Sie könnten Hinweise auf Tempo und Ausmaß der erwarteten US-Zinserhöhungen liefern.

Die Genussscheine von Roche werden mit einem Dividendenabschlag von 8,30 Franken gehandelt. Daher wurde der “Bon” vorbörslich um 3,6 Prozent tiefer indiziert. Ebenfalls “ex-Dividende” gehandelt werden die Aktien der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech.

Die Aktien von Vifor wurden um zwei Prozent höher indiziert. Die Papiere von U-blox wurden um 3,5 Prozent fester gesehen. Beide Firmen haben das Ergebnis für 2017 vorgelegt. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt )