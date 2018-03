Schweizer Börse startet etwas leichter

Zürich, 15. Mrz (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Donnerstag leicht nachgegeben. Vor der Bekanntgabe der geldpolitischen Beschlüsse der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und zahlreicher US-Konjunkturzahlen wollten Anleger keine unnötigen Risiken eingehen, sagten Händler. Zudem dämpfe weiterhin die Angst vor einem globalen Handelskrieg den Risikoappetit der Marktteilnehmer. Der SMI notierte mit 8850 Punkten um 0,2 Prozent tiefer. Am Mittwoch hatte der Leitindex um 0,1 Prozent leichter geschlossen.

Die meisten Ökonomen erwarten keine Änderungen in der Geldpolitik der SNB. “Die SNB wird mit den Negativzinsen weitermachen”, sagte ein Händler.

Am Nachmittag werden in den USA neben dem Wochenbericht vom Arbeitsmarkt die Konjunkturindizes für die Grossräume Philadelphia und New York veröffentlicht. Sie könnten Hinweise auf Tempo und Ausmaß der erwarteten US-Zinserhöhungen liefern.

Das leichte Indexminus begründeten die Händler vor allem mit dem Dividendenabgang von 8,30 Franken je Titel bei dem Marktschwergewicht Roche. Ebenfalls “ex-Dividende” gehandelt werden die Aktien der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech.

Die Aktien der Banken legten gegen ein halbes Prozent zu. Auch die Versicherer waren zumeist eine Spur höher bewertet. Die Anteile zyklischer Firmen gewannen durchschnittlich ein halbes Prozent.

Am breiten Markt stachen die Aktien von Dufry mit einem Minus von sieben Prozent hervor. Die Reisedetailhandelsfirma hat zwar den Gewinn auf 56,8 Millionen Franken vervielfacht und will wieder eine Dividende in noch unbekannter Höhe ausschütten. Damit habe Dufry die Anlegererwartungen aber nicht erreicht, hiess es am Markt.

Die Aktien von Vifor und U-blox wurden höher bewertet. Beide Firmen haben mit ihrem Ergebnis 2017 die Erwartungen übertroffen. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)