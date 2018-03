Schweizer Börse dürfte am Verfalltag wenig verändert starten

Zürich, 16. Mrz (Reuters) - An der Schweizer Börse werden zum Wochenschluss wenig veränderte bis leicht tiefere Kurse erwartet. Dabei dürfte der Quartalsverfall an der Terminbörse Eurex das Geschehen beeinflussen, sagten Händler. “Am Hexensabbat kann es in alle Richtungen gehen”, sagte ein Händler. “Auf jeden Fall gibt grosse Umsätze.” Am dreifachen Verfall laufen Optionen und Futures auf Aktien und Indizes aus.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8868 Punkten um 0,1 Prozent niedriger. Am Donnerstag war der Leitindex um 0,1 Prozent gestiegen.

Die Vorgaben aus dem Ausland waren uneinheitlich. Auf Kursgewinne an der Wall Street folgten Einbussen in Fernost.

Nach wie vor könnte nach Einschätzung von Händlern die Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China die Anleger von grösseren Käufen abhalten. Zudem sorgen die Personalrochaden im Weissen Haus für Verunsicherung. US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge auch seinen Nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster austauschen.

Impulse erhoffen sich die Marktteilnehmer von US-Daten. Veröffentlicht werden Zahlen zur Industrieproduktion und die erste Schätzung zum US-Verbrauchervertrauen. Davon werden Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen durch die Notenbank Fed erhofft.

Die Aktien von Bachem könnten nachgeben. Der Peptide-Hersteller hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr um gut ein Prozent auf 41,8 Millionen Franken gesteigert, während der Umsatz in Lokalwährungen um gut ein Zehntel auf 261,6 Millionen Franken zulegte. Damit hat der Pharmazulieferer die Analystenerwartungen, die im Schnitt mit einem Gewinn von 46 Millionen Franken gerechnet hatten, verfehlt.

Bachem will die Dividende um zehn Prozent auf 2,75 Franken je Aktie erhöhen. Für die kommenden Jahre erwartet die Firma ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von durchschnittlich sechs bis zehn Prozent. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber;)