Schweizer Börse gibt leicht nach - Verfall im Fokus

Zürich, 16. Mrz (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Freitag leicht nachgegeben. Uneinheitliche Vorgaben aus den USA und aus Fernost gaben keine klare Richtung vor. Im Blick hatten die Anleger den grossen Quartalsverfall an der Eurex. Allerdings verzögerte sich der Start des Handels an der Terminbörse aus technischen Gründen. Am dreifachen Verfall, dem Hexensabbat, laufen Optionen und Futures auf Aktien und Indizes aus. Dabei kann es bei grossen Umsätzen zu heftigen Kursbewegungen kommen.

Der SMI notierte mit 8866 Zählern um 0,15 Prozent tiefer. Am Donnerstag hatte der Leitindex 0,1 Prozent zugelegt.

Nach wie stimme zudem die Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China die Anleger vorsichtig. Zudem sorgen die Personalrochaden im Weissen Haus für Verunsicherung. US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge auch seinen Nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster austauschen.

Impulse erhoffen sich die Marktteilnehmer von US-Daten. Veröffentlicht werden Zahlen zur Industrieproduktion und die erste Schätzung zum US-Verbrauchervertrauen. Davon werden Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen durch die Notenbank Fed erhofft.

Von den 20 Bluechips tendierten rund die Hälfte schwächer. Händler bezeichneten die Kursausschläge als eher ein wenig zufällig. Zu den Gewinnern zählten die Anteile der Grossbank Credit Suisse, des Elektrotechnikkonzerns ABB, der Luxusgüterhersteller Swatch und Richemont, des Rückversicherer Swiss Re und des Nahrungsmittelriesen Nestle. Der Kursanstieg belief sich auf bis zu 0,6 Prozent. Den stärksten Abschlag verbuchten die Titel des Personaldienstleisters Adecco, der Sanitärtechnikfirma Geberit und der Inspektionsfirma SGS mit einem Minus von bis zu einem halben Prozent.

Am breiten Markt sackten die Aktien von Bachem fünf Prozent ab. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem der Peptide-Hersteller die Erwartungen der Analysten verfehlt habe. Der Pharmazulieferer hat den Gewinn im vergangenen Jahr um gut ein Prozent auf 41,8 Millionen Franken gesteigert, während der Umsatz in Lokalwährungen um gut ein Zehntel auf 261,6 Millionen Franken zulegte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Gewinn von 46 Millionen Franken gerechnet.

Bachem will die Dividende um zehn Prozent auf 2,75 Franken je Aktie erhöhen. Für die kommenden Jahre erwartet die Firma ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von durchschnittlich sechs bis zehn Prozent.

Gewinnmitnahmen drückten auch die Aktien von U-blox um fünf Prozent. Der Titel hatte am Donnerstag nach der Bilanzvorlage kräftig zugelegt. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber;)