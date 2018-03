Schweizer Börse vor US-Zinsentscheidung seitwärts gesehen

Zürich, 19. Mrz (Reuters) - Die Schweizer Börse wird zum Wochenstart wenig verändert bis eine Spur leichter erwartet. Die Vorgaben sind uneinheitlich. An der Wall Street legten die Aktienkurse zu und in Japan schwächten sie sich ab. “Die Investoren halten sich zurück”, sagte ein Händler. Vor der Veröffentlichung der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend wollten die Anleger keine Risiken eingehen, hiess es am Markt.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8875 Punkten um 0,1 Prozent niedriger. Der SMI Future sank um 0.5 Prozent auf 8695 Zähler. Am Freitag hatte der Leitindex praktisch unverändert geschlossen.

Vor der Sitzung der US-Währungshüter, die am Dienstag beginnt, werden keine wichtigeren Konjunkturdaten veröffentlicht. Impulse könnten aber vom Treffen der G20-Finanzminister in Buenos Aires ausgehen, wo unter anderem auch die geplanten einseitigen Importzölle der USA auf Stahl- und Aluminiumprodukte diskutiert werden dürften. In Brüssel kommen zudem die EU-Aussenminister zusammen.

Die Aktien der Credit Suisse wurden vorbörslich um 0,1 Prozent leichter indiziert. Die Grossbank will nach dem Umbau wieder sehr profitabel sein, sagte Bankchef Tidjane Thiam zu “CNBC”. CS sieht sich zudem in Zusammenhang mit dem Kursverlust bei einem Volatilitätsprodukt mit einer Sammelklage konfrontiert. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)