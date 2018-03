Schweizer Börse vor US-Zinsentscheidung eine Spur höher gesehen

Zürich, 21. Mrz (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Mittwoch eine Spur höher erwartet. Die Stimmung habe sich aufgehellt, nachdem die Kurse am Vortag im späten Handel noch leicht angezogen hätten, sagte ein Händler. Wenige Stunden vor der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed sei aber nicht mit allzu starken Kursanstiegen zu rechnen. Die Anleger dürften sich eher vorsichtig verhalten, hiess es am Markt.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8862 Punkten um 0,2 Prozent höher. Der SMI Future<FSM;Ic1> stieg um 0,1 Prozent auf 8692 Punkte. Am Dienstag hatte der Leitindex 0,4 Prozent gewonnen.

Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank gilt als so gut wie sicher. Doch geht vom ersten Presseauftritt des neuen Fed-Chefs Jerome Powell Unsicherheit aus. Einige Börsianer fürchten, er könnte mehr Zinserhöhungen als bislang eingeplant in Aussicht stellen. “Insgesamt gehen wir weiterhin davon aus, dass die Fed die Zinsen im Jahr 2018 insgesamt vier Mal erhöhen wird”, hiess es im täglichen Kommentar der Credit Suisse.

Die Zinsentscheidung wird am Abend nach Handelsschluss in Europa gegen 19 Uhr MEZ bekanntgegeben. Die Pressekonferenz Powells beginnt im Anschluss.

Andere Impulse sind dünn gesät. “Die Bilanzsaison ist praktisch abgeschlossen und wichtigere Konjunkturzahlen werden erst in der zweiten Wochenhälfte veröffentlicht”, sagte ein Händler.

Die Aktien von Asmallworld, die am Dienstag ihr Debüt an der Schweizer Börse feierten, können künftig auch an der Frankfurter Börse unter dem Symbol gehandelt werden. Der Titel des sozialen Netzwerks stiegen am Dienstag auf 14,57 Franken und damit um 50 Prozent über den Referenzpreis von 9,75 Franken. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von XXX; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)