Schweizer Börse wird wenig verändert erwartet

Zürich, 09. Apr (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte wenig verändert oder etwas leichter in die neue Woche starten. Nach wie vor präge der Handelsstreit zwischen den USA und China den Handel, sagten Händler. Es gebe allerdings Hoffnung eine Entspannung. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump getwittert, er rechne mit Zugeständnissen Chinas. Am Freitag hatte sich nach gemässigteren Tönen die Auseinandersetzung zwischen den USA und China wieder verschärft. Trump drohte zusätzliche Zölle auf Importe aus China im Volumen von 100 Milliarden Dollar im Jahr an.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,1 Prozent tiefer mit 8662 Punkten. Der SMI-Future notierte mit 8551 Zählern praktisch stabil. Am Freitag war der Leitindex um 0,8 Prozent gefallen.

Die Börse bekommt Zuwachs. Der Logistikkonzern Ceva und die Pharmafirma Polyphor wollen Aktien platzieren.

Daneben dürften die Anleger ihren Blick auf Novartis richten: Der Pharmariese verstärkt mit einem milliardenschweren Zukauf sein Gentherapie-Geschäft. Der Konzern will für 8,7 Milliarden Dollar die US-Firma AveXis übernehmen. Novartis bietet den AveXis-Aktionären 218 Dollar pro Aktie an. Die Transaktion soll Mitte 2018 abgeschlossen werden. Novartis verspricht sich von der Akquisition mehrere Milliarden Dollar Umsatz und einen starken Beitrag zum bereinigten operativen Ergebnis und zum Gewinn je Aktie 2020. Vorbörslich wurde die Aktie um 0,1 Prozent tiefer indiziert.

Die Aktien von Sulzer wurden um 3,6 Prozent tiefer angezeigt. Der Industriekonzern lockert wegen der US-Sanktionen gegen seinen Großaktionär Renova die Beziehungen zu der Beteiligungsgesellschaft. Sulzer erwerbe fünf Millionen Aktien von Renova, deren Anteil damit unter 50 Prozent sinke. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)