Schweizer Börse dürfte leichter starten - Sulzer im Fokus

Zürich, 12. Apr (Reuters) - An der Schweizer Börse werden am Donnerstag wenig veränderte bis ein wenig tiefere Kurse erwartet. Nach den jüngsten US-Drohungen im Syrien-Konflikt dürften sich die Anleger kaum aus der Deckung trauen, hiess es am Markt. Die Ankündigung eines Raketenangriffs gegen Syrien durch US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch für fallende Kurse gesorgt. Das US-Präsidialamt erklärte später, es gebe noch keinen Zeitplan und Trump habe eine Reihe von Optionen - nicht nur militärische.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8700 Punkten um 0,1 Prozent niedriger. Der SMI Future notierte mit 8573 Zählern um 0,2 Prozent leichter. Am Mittwoch war der Leitindex um 0,5 Prozent gefallen.

Im Fokus der Anleger standen die Aktien von Sulzer, die im vorbörslichen Handel nach der Aufhebung der US-Sanktionen um 15 Prozent höher indiziert wurden. Das US-Finanzministerium habe Sulzer eine Lizenz erteilt, die dem mit Sanktionen belegten russischen Oligarchen und Hauptaktionär Viktor Vekselberg den Abbau seiner Anteile an dem Unternehmen auf unter 50 Prozent erlaube. Sulzer unterliege damit keinen US-Sanktionen mehr. Das Unternehmen könne nun global den normalen Betrieb wiederaufnehmen.

Im Sog von Sulzer wurden für die Anteile von Oerlikon um 2,6 Prozent festere Kurse angezeigt. Der Viktor Vekselberg ist auch an dem Maschinenbauer massgeblich beteiligt.

Impulse von der Konjunkturseite dürften am ehesten vom Wochenbericht vom US-Arbeitsmarkt und den US-Einfuhrpreisen ausgehen. Diese werden um 14:30 Uhr veröffentlicht. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)