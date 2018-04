Schweizer Börse wird fester erwartet

Zürich, 17. Apr (Reuters) - An der Schweizer Börse werden am Dienstag dank Rückenwind aus dem Ausland höhere Kurse erwartet. Positive Vorgaben von der Wall Street und ermutigende Konjunkturdaten aus China dürften den Aktien Auftrieb verleihen, sagten Händler. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,6 Prozent höher mit 8779 Punkten. Der SMI Future stieg um 0,25 Prozent auf 8668 Zähler. Am Montag war der Leitindex um 0,6 Prozent gesunken.

Im Fokus der Anleger stehen die Ergebnisse der US-Grossbank Goldman Sachs und des Konsumgüter- und Arzneimittelherstellers Johnson & Johnson. Veröffentlicht werden ausserdem der deutsche ZEW-Index und Zahlen zur US-Industrieproduktion.

Ein gute Stütze seien die Firmenergebnisse der US-Grosskonzerne. 27 der 34 Unternehmen, die im S&P 500 Index enthalten seien und die ihre Zahlen vorgelegt haben, hätten die Schätzungen der Analysten übertroffen, schrieb die Credit Suisse in ihrem täglichen Kommentar.

Die Aktien von Sika wurden im vorbörslichen Geschäft um 0,9 Prozent höher indiziert. Der Bauchemiekonzern hat im ersten Quartal seinen Umsatz in Lokalwährungen um elf Prozent auf 1,554 Milliarden Schweizer Franken gesteigert. Analysten hatten im Durchschnitt mit 1,544 Milliarden Schweizer Franken gerechnet. Für das Gesamtjahr peilt Sika einen Umsatzzuwachs von über zehn Prozent auf sieben Milliarden Schweizer Franken an. Das Betriebsergebnis (Ebit) und der Gewinn sollen 2018 leicht überproportional gesteigert werden.

Für die Genussscheine von Roche nannten Händler 1,3 Prozent festere Kurse. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Mittel Hemlibra zur Behandlung der Bluterkrankheit das beschleunigte Zulassungsverfahren zur Anwendung bei Patienten gewährt, die noch keine Resistenz gegen herkömmliche Behandlungen, sogenannte Inhibitoren, entwickelt haben. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber;)