Schweizer Börse wird nach guten Ergebnissen fester gesehen

Zürich, 19. Apr (Reuters) - An der Schweizer Börse werden am Donnerstag freundliche Kurse erwartet. Kursgewinne in Fernost und mehrheitlich besser als erwartete Firmenergebnisse aus dem Inland sorgten laut Händlern für eine ungetrübte Stimmung und dürften die Anleger in Kauflaune versetzen. Zudem sieht die US-Notenbank Fed in ihrem Konjunkturbericht die US-Wirtschaft trotz des Handelsstreits mit China weiter auf dem Wachstumspfad.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8867 Zählern um 0,6 Prozent höher. Der SMI Future stieg um 0,4 Prozent auf 8784 Punkte. Am Mittwoch hatte der Leitindex um 0,1 Prozent zugelegt.

Bei den Einzelwerten dürften der Elektrotechnikkonzern ABB , der Nahrungsmittelriese Nestle und der Pharmakonzern Novartis im Fokus stehen. Die drei SMI-Titel haben mit ihren Quartalsberichten besser als von Analysten erwartet abgeschnitten. Die Aktien wurden im vorbörslichen Handel um mehr als ein Prozent höher indiziert.

Die am breiten Markt notierten Sulzer-Aktien wurden um drei Prozent höher angezeigt. Die Anleger reagierten erleichtert, dass die inzwischen wieder aufgehobenen Sanktionen des US-Justizministeriums keinen grösseren Schaden angerichtet hätten, sagte ein Händler. Die Kunden seien loyal geblieben und es würden in diesem Zusammenhang Kosten von rund zehn Millionen Franken erwartet, teilte der Maschinenbauer mit.

Impulse dürften im Verlauf zudem vom Wochenbericht vom US-Arbeitsmarkt, dem Konjunkturindex des Fed-Bezirks von Philadelphia und den Frühindikatoren ausgehen, hiess es weiter. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)