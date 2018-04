Schweizer Börse wird fester erwartet

Zürich, 30. Apr (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte mit festeren Kursen in die verkürzte Handelswoche starten. Die bislang überwiegend positiven Zwischenbilanzen schürten Hoffnung auf weiterhin gute Firmenergebnisse, erklärte ein Marktbeobachter am Montag. Zudem hebe die Aussicht auf eine atomare Abrüstung Nordkoreas die Stimmung der Anleger. Allerdings dürften die Umsätze vor dem Feiertag am Dienstag wohl dünn bleiben.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent höher mit 8864 Punkten. Der SMI-Future rückte ebenfalls 0,2 Prozent auf 8783 Zähler vor. Der Leitindex SMI schloss am Freitag 0,1 Prozent höher auf 8843 Zähler. Die vergangene Woche hatte der Leitindex mit einem leichten Plus beendet. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)