Schweizer Börse wird fester erwartet

Zürich, 07. Mai (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte fester in die neue Woche starten. Der SMI-Future stieg um 0,2 Prozent auf 8867 Zähler. Die Auslandsvorgaben sprechen für steigende Kurse. In den USA hatten die Indizes nach Börsenschluss in Europa weiter zugelegt. Bremsen könnte die Dividendenauszahlung bei der Grossbank UBS, einem SMI-Schwergewicht.

Im Mittelpunkt stehen dürfte Nestle: Der Lebensmittelriese und Starbucks formen eine globale Kaffee-Allianz. Nestle übernimmt weltweit die Rechte für die Vermarktung der Konsum- und Gastronomieprodukte von Starbucks und zahlt den Amerikanern dafür 7,15 Milliarden Dollar in bar. Starbucks erzielt mit dem Geschäft einen Jahresumsatz von zwei Milliarden Dollar. Anlagevermögen werden im Rahmen der Transaktion nicht übertragen. Nicht Teil des Deals sind die weltweit über 28.000 Starbucks-Kaffeehäuser. Vorbörslich notierten die Nestle-Aktien auf dem Freitagsniveau. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Oliver Hirt)