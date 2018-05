Schweizer Börse dürfte leicht nachgeben

Zürich, 08. Mai (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag keine grossen Sprünge machen. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,1 Prozent tiefer mit 8972 Punkten. Der SMI-Future lag mit 8940 Zählern ebenfalls 0,1 Prozent im Minus. Die Anleger dürften vorsichtig bleiben, nachdem an der Wall Street der Schwung nach Börsenschluss in Europa nachgelassen hatte. Positiv aufgenommen werden dürften die deutschen Produktionszahlen, nachdem am Montag die unerwartet weiter rückläufigen Auftragseingänge die Konjunkturskepsis geschürt hatten. Die deutsche Industrieproduktion stieg im März gegenüber dem Vormonat um ein Prozent und damit etwas stärker als erwartet.

Bei den Bluechips dürften die Quartalszahlen von LafargeHolcim und Adecco das Geschäft prägen. Die Aktien von LafargeHolcim wurden um 0,6 Prozent tiefer indiziert. Die widrigen Wetterverhältnisse in Europa und Nordamerika bremsten den Zementriesen zu Jahresbeginn. Der bereinigte Betriebsgewinn sank im ersten Quartal um 13,4 Prozent auf 700 Millionen Franken. Der Umsatz des Weltmarktführers stagnierte bei 5,83 Milliarden Franken. LafargeHolcim zeigte sich zuversichtlich, die Ziele 2018 zu erreichen.

Die Adecco-Anteile wurden um 1,6 Prozent schwächer angeschrieben. Der Gewinn des des Personaldienstleisters sank in den ersten drei Monaten stärker als von Analysten befürchtet um gut ein Viertel 130 Millionen Euro. Der Umsatz war mit 1,69 Milliarden Euro wie erwartet geringfügig niedriger. Zur Begründung verwies Adecco unter anderem auf die unvorteilhafte Lage von Feiertagen, die die Bruttomarge gedrückt habe. Im zweiten Quartal dürfte es andersherum sein. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Oliver Hirt)