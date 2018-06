Schweizer Börse wird nach Nordkorea-Gipfel fester erwartet

Zürich, 12. Jun (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag an den Aufwärtstrend vom Vortag anknüpfen. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent höher mit 8642 Punkten. Der SMI-Future stieg um 0,3 Prozent auf 8646 Zähler. Am Montag war der Leitindex um 1,3 Prozent gestiegen.

Das historische Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un könnte auch in Europa die Anleger in Kaufstimmung versetzen, erklärten Marktteilnehmer. Wie stark die Investoren zugreifen, bleibe allerdings abzuwarten. An den Börsen Chinas und Japans zogen die Kurse an. Der koreanische Kospi dagegen zeigte sich unbeeindruckt vom Gipfeltreffen und notierte mit 2470 Punkten praktisch unverändert. Neben den Verhandlungen um die nukleare Abrüstung Nordkoreas dürften die Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf das Stimmungsbarometer der deutschen Einkaufsmanager aus dem Dienstleistungssektor und auf die US-Inflationszahlen richten.

Firmenspezifischen Nachrichten sind dünn gesät. Mit höheren Kursen rechneten Händler eventuell bei der Pharmafirma Santhera. Die südkoreanische Arzneimittelbehörde hat den Zulassungsantrag für das Medikament zur Behandlung der Augenerkrankung LHON akzeptiert.

Die Aktien von Landis+Gyr wurden vorbörslich um 2,2 Prozent höher indiziert. Die Kirkbi AG hat eine Beteiligung von 10,5 Prozent an der Messgeräte-Firma offengelegt. Bislang hielt Kirkbi nach Angaben der Schweizer Börse einen Anteil von 5,1 Prozent. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)