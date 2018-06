Schweizer Börse wird am Verfalltag wenig verändert gesehen

Zürich, 15. Jun (Reuters) - Die Schweizer wird am Freitag wenig verändert gesehen. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost seien uneinheitlich. “Zudem findet heute der Hexensabbat statt. Da weiss man nie, in welche Richtung sich der Markt letztlich bewegt”, sagte ein Händler. Heute Freitag laufen an der Derivatbörse Eurex Futures und Optionen auf Indizes und Aktien aus. Dabei kommt es immer wieder zu heftigen Kursausschlägen.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent höher mit 8708 Punkten. Der SMI Future notierte mit 8699 Zählern um 0,1 Prozent fester. Am Donnerstag hatte der Leitindex um 0,65 Prozent höher geschlossen, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) eine anhaltend lockere Geldpolitik signalisiert hatte..

Im Fokus der Anleger steht der Anlagenbauer Oerlikon. Der Konzern aus Zürich bringt sein Getriebegeschäft an die Börse. GrazianoFairfield soll im dritten Quartal 2018 als eigenständige Gesellschaft an der Schweizer Börse notiert werden. Falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt werde, wolle sich die Muttergesellschaft von sämtlichen Anteilen trennen. Vorbörslich wurde die Aktie um zwei Prozent höher indiziert.

Weitere Impulse erhoffen sich die Anleger von Konjunkturzahlen. “Da die beiden wichtigsten Zentralbanken ihre geldpolitischen Entscheidungen vorgelegt haben, richten sich die Augen der Anleger verstärkt auf Wirtschaftsdaten”, sagte ein Händler. Auf dem Terminplan stehen unter anderem das Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von New York sowie Zahlen zur US-Industrieproduktion. Auch der sich zuspitzende weltweite Handelsstreit könnte noch für Bewegung an den Märkten sorgen. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)