Schweizer Börse dürfte Abwärtstrend fortsetzen

Zürich, 19. Jun (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Dienstag schwächer gesehen. Die Angst vor einer Ausweitung des Handelsstreits der USA mit China dürfte die Anleger vergraulen, hiess es am Markt. “Es riecht nach Eskalation im Handelsstreit”, kommentierte die Commerzbank. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,5 Prozent tiefer mit 8480 Zählern. Der SMI Future sank um ein Prozent auf 8412 Punkte. Am Vortag gab der Leitindex um 1,4 Prozent nach.

In Asien brachen die Aktienkurse ein: Der japanische Nikkei sackte um 1,6 Prozent ab, Hongkong büsste 2,4 Prozent ein und in Schanghai fielen die Kurse um drei Prozent.

US-Präsident Donald Trump kündigte neue Zölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar an, sollte die Regierung in Peking ihre geplanten Vergeltungszölle für frühere US-Zölle tatsächlich umsetzen. Die Regierung in Peking sprach von Erpressung und kündigte Gegenmaßnahmen an, sollten die USA die Ankündigung wahr machen.

Wichtige Konjunkturdaten werden nicht veröffentlicht. Impulse erhofften sich die Anleger aus Portugal. In der Stadt Sintra trifft sich die weltweite Zentralbankenelite. EZB-Chef Mario Draghi wird erst am Abend nach Handelsschluss in Europa erwartet.

Der Genussschein von Roche wurde vorbörslich um 0,5 tiefer indiziert. Der Pharmakonzern will die amerikanische Foundation Medicine (FMI) ganz übernehmen. Für den noch nicht in ihrem Besitz stehenden Minderheitsanteil an der Gentest-Firma bieten die Basler 2,4 Milliarden Dollar. Der Angebotspreis von 137 Dollar je Aktie in bar entspreche einer Prämie von 29 Prozent zum FMI-Schlusskurs des Vortages. Der FMI-Verwaltungsrat unterstütze die Transaktion. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)