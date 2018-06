Schweizer Börse - Anleger hoffen auf Erholung

Zürich, 20. Jun (Reuters) - Die Schweizer Börse wird zur Wochenmitte fester erwartet. Nach den Verlusten der vergangenen Tage hofften Anleger auf eine technische Erholung. Die Vorgaben stimmten zuversichtlich, sagten Händler. An der Wall Street hatten sich die Einbussen nach Börsenschluss in Europa nicht weiter ausgeweitet und in Asien setzten die Börsen zu einer Gegenbewegung an.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,3 Prozent höher mit 8492 Punkten. Der SMI Future notierte mit 8467 Zählern um 0,4 Prozent fester.

Der Leitindex hatte in den vergangenen drei Sitzungen aufgrund der Angst vor einer Eskalation des von den USA losgetretenen Handelsstreits mit China und Europa gut 2,6 Prozent an Wert eingebüsst.

Im Fokus der Anleger steht der sechste Börsengang im laufenden Jahr. Die Klingelnberg-Aktien werden erstmals an der Schweizer Börse SIX gehandelt. Die Aktien des Maschinenbauers wurden zu 53 Franken platziert. Der Hersteller von Zahnrädern, Maschinen zu deren Herstellung und Messgeräten reizte damit die von 45 bis 54 Franken reichende Preisspanne für das Initial Public Offering (IPO) nahezu aus. Durch den Börsengang fließen dem Unternehmen brutto 20 Millionen Euro zu.

Die Aktien der Bank Cler dürften gegen eine Viertel steigen. Die Basler Kantonalbank will die Bank übernehmen und will in einem öffentliches Übernahmeangebot 52 Franken je Aktie bieten. Das entspreche einer Prämie von 23 Prozent. Finanzieren will die Kantonalbank die Transaktion aus eigenen Mitteln. Danach sollen die Aktien der Bank Cler von der Börse genommen werden.

Ansonsten dürfte der Handelskonflikt die Anleger weiterhin beschäftigen. Impulse erhofften sich die Marktteilnehmer von der Zentralbanker-Konferenz im portugiesischen Sintra. Unter anderen wird US-Notenbankchef Jerome Powell dort erwartet. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)