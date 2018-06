Schweizer Börse wird vor SNB-Entscheid leicht höher gesehen

Zürich, 21. Jun (Reuters) - An der Schweizer Börse dürften am Donnerstag keine grösseren Kursbewegungen auftreten. Händler erwarteten eine Fortsetzung der freundlichen Tendenz vom Vortag. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent höher mit 8577 Zählern. Der SMI Future stieg um 0,25 Prozent auf 8554 Punkte. Am Mittwoch hatte der Leitindex nach Tagen fallender Kurse zu einer Erholung angesetzt und 1,1 Prozent zugelegt.

Vor der um 09.30 Uhr erwarteten Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) dürften sich die Anleger ohnehin zurückhalten, sagten Händler. Die SNB dürfte die Marktteilnehmer kaum überraschen. Ökonomen gehen mehrheitlich davon aus, dass die SNB ihre Geldpolitik unverändert fortsetzt.

Die Aktien von Credit Suisse und UBS wurden vorbörslich um je ein Viertelprozent höher indiziert. Nach Einschätzung der Notenbank SNB haben die beiden Banken ihre Widerstandsfähigkeit gegen mögliche Krisen im vergangenen Jahr weiter verbessert. Bei den Verschuldungsquoten müssten CS und UBS allerdings weitere Fortschritte machen, hieß es im Bericht zur Finanzstabilität.

Zudem hängt weiterhin die Angst vor einem weltweiten Handelskrieg über dem Markt. Der amerikanische Präsident Donald Trump hatte am Montagabend mit neuen Zöllen gedroht, China kündigte seinerseits für diesen Fall neue Vergeltungsmaßnahmen an. Laut staatlich kontrollierten Medien könnte China amerikanische Unternehmen aus dem Dow-Jones-Index ins Visier nehmen.

Der Handelskrieg hinterlässt bereits Spuren bei den Geschäftsprognosen. Der deutsche Autobauer Daimler erwartet im laufenden Jahr voraussichtlich einen leicht unter dem Vorjahresniveau liegenden Betriebsgewinn (Ebit).

Impulse erhoffen sich die Anleger zudem von der Konjunkturseite. Veröffentlicht werden unter anderem die wächentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe und der Konjunkturindex der Fed von Philadelphia.

Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt