Negative Vorgaben und Handelskrieg dürften Schweizer Börse belasten

Zürich, 25. Jun (Reuters) - Die Schweizer Börse wird zu Wochenbeginn tiefer gesehen. Negative Vorgaben aus den USA, wo die Kurse nach Handelsschluss in Europa noch einen Teil ihrer Gewinne abgegeben hatten, sowie Verluste in Asien dürften auf die Kurse drücken. Dazu bleibt der von den USA losgetretene Handelsstreit mit China und Europa im Mittelpunkt. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8598 Punkten um 0,2 Prozent tiefer. Der SMI Future sank um 0,6 Prozent auf 8531 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex zwar 1,9 Prozent gewonnen, die Woche aber trotzdem mit einem Verlust abgeschlossen.

Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump erneut mit Zöllen auf europäische Autos gedroht. Zudem will Trump vielen chinesischen Unternehmen den Kauf von US-Technologiefirmen verbieten..

19 der 20 Standardwerte wurden vorbörslich tiefer indiziert. Einzig für die Genussscheine von Roche wurde ein um 1,2 Prozent höherer Kurs angezeigt. Patienten, die an einer bestimmten Form von Lungenkrebs erkrankt sind, haben bei einer Anwendung des Mittels Tecentriq in Kombination mit Chemotherapie deutlich länger überlebt, als bei einer Chemotherapie allein. Das habe eine Phase III Studie (IMpower133) gezeigt. Roche wolle die Daten nun den Gesundheitsbehörden FDA und EMA darlegen.

Die Aktien von Lalique werden erstmals an der Schweizer Börse gehandelt. Der Hersteller und Vertreiber von Luxusgütern hat das Kapital erhöht und wechselt von der Berner zur Schweizer Börse. Am Freitag schloss die Aktie in Bern zu 51 Franken. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber;)