Schweizer Börse wird etwas höher erwartet

Zürich, 27. Jun (Reuters) - Die Schweizer Börse wird zur Wochenmitte ein wenig höher erwartet. Die Erholung, die sich am Dienstag im späten Geschäft abgezeichnet habe, könnte sich noch fortsetzen, sagten Händler. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,3 Prozent höher mit 8504 Punkten. Der SMI Future notierte mit 8446 Zählern eine Spur leichter. Am Dienstag war der Leitindex um 0,2 Prozent gestiegen.

An der Wall Street hatten die Kurse dank steigender Technologiewerte und wegen des anziehenden Ölpreises ebenfalls zugelegt. Wegen des weiter schwelenden Handelsstreits der USA mit Europa und China dürften die Gewinne aber nicht sehr gross ausfallen. “Die Anleger bleiben vorsichtig”, sagte ein Händler.

Impulse sind dünn gesät. Rückenwind gab es vor allem von Analysten: So verbuchten im vorbörslichen Handel die Aktien des Personaldienstleisters Adecco dank einer Kaufempfehlung von RBC ein Plus von 2,2 Prozent. Die Titel der Privatbank Julius Bär waren nach der Hochstufung auf “Buy” durch UBS um zwei Prozent fester angezeigt. Bei den Titeln des Inspektionsunternehmens SGS sorgte die Hochstufung auf “Overweight” für eine um 1,9 Prozent höhere Kursindikation. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)