Schweizer Börse dürfte sich abschwächen

Zürich, 28. Jun (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte am Donnerstag ihre Talfahrt wieder aufnehmen. Der schwelende Handelsstreit und der Asylstreit in der deutschen Regierungskoalition verunsicherten die Anleger und dämpften die Kauflust, sagten Händler. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,3 Prozent tiefer mit 8478 Punkten. Der SMI-Future gab ebenfalls 0,3 Prozent auf 8465 Zähler nach. Am Mittwoch hatte der Leitindex den anfänglichen Fall auf ein 16-Monatstief wieder ausgebügelt und 0,3 Prozent höher geschlossen.

An der Schweizer Börse zeichnet sich der achte Neuzugang des Jahres ab. Der Anlagenbauer Oerlikon gibt den Startschuss für dne Börsengang seiner Getriebe-Tochter. Die Aktien von GrazianoFairfield sollen am 11. Juli an der SIX gehandelt werden. Die Preisspanne für das Initial Public Offering (IPO) liege bei 48 bis 62 Franken pro Aktie, womit GrazianoFairfield auf eine Marktkapitalisierung von 480 bis 620 Millionen Franken komme.

Bei den durchwegs schwächer indizierten Bluechips fielen Credit Suisse und UBS mit grösseren Kursabschlägen auf. Nach Handelsschluss an der Wall Street veröffentlicht die Notenbank Federal Reserve die Ergebnisse des zweiten Teils des diesjährigen Stresstests der in den USA aktiven Grossbanken. Den ersten Teil hatten die beiden führenden Schweizer Geldhäuser bestanden. Im zweiten Teil des Tests haben die Aufseher unter anderem das Risikomanagement und die internen Abläufe und Strukturen der geprüften Banken in den Blick genommen.

Zu den raren Kursgewinnern gehörte vorbörslich Temenos. Coventry Building Society, einer der zehn führenden britischen Hypotheken-Darlehensgeber, hat sich für eine Plattform der Bankensoftware-Firma entschieden. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Oliver Hirt)