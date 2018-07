Schweizer Börse dürfte schwächer ins zweite Halbjahr starten

Zürich, 02. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte am Montag zum Auftakt der zweiten Jahreshälfte nachgeben. Der schwelende Handelsstreit, der Asylstreit in der deutschen Regierung] und schwache Vorgaben aus Japan dürften die Stimmung der Anleger dämpfen, sagten Händler. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,3 Prozent tiefer mit 8588 Punkten. Der SMI-Future verlor 0,7 Prozent auf 8514 Zähler. Im ersten Halbjahr hatte der Leitindex 8,2 Prozent verloren.

Die meisten Standardwerte wurden vorbörslich tiefer indiziert. Zu den wenigen Gewinnern zählte mit einem Kursplus von 0,5 Prozent Nestle. Der aktivistische Grossaktionär Third Point erhöht den Druck auf den weltgrössten Lebensmittelkonzern. Das Investmentvehikel des Milliardärs Daniel Loeb forderte in einem Brief an den Nestle-Verwaltungsrat, das Management solle “schärfer”, “kühner” und “rascher” bei der Abspaltung von Geschäften und der Entwirrung der komplexen Führungsstruktur vorgehen.

Auch die Roche-Genussscheine wurden um 0,5 Prozent höher angeschrieben. Die Krebs-Immuntherapie Tecentriq hat sich in einer spätklinischen Phase-III-Studie gegen eine bestimmte Brustkrebsform - Metastatic Triple Negative Breast Cancer - wirksam erwiesen. Ein Cocktail aus der Arznei und der Chemotherapie Abraxane reduzierte das Sterberisiko und die Gefahr des Krankheitsfortschritt deutlich. Roche will die Ergebnisse der sogenannten IMpassion130-Studie nun bei den Zulassungsbehörden einreichen.

Dagegen wurden die Novartis-Aktien trotz guter Nachrichten um 0,6 Prozent niedriger indiziert. Eine Expertenausschuss der europäischen Arzneimittelbehörde EMA hat die Zulassung der Gen-Krebstherapie Kymriah zur Behandlung von zwei aggressiven Blutkrebsarten empfohlen. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)