Schweizer Börse dürfte sich erholen

Zürich, 03. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte nach dem schwachen Wochenstart am Dienstag zu einer Erholung ansetzen. Händler gehen davon aus, dass die politische Entspannung in Deutschland die Stimmung der Anleger hebt. Auch die Kursgewinne an den US-Märkten dürfte für Rückenwind sorgen. Allerdings bleibe der weiter schwelende Handelsstreit ein Unsicherheitsfaktor. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI um 0,3 Prozent höher mit 8553 Punkten. Der SMI-Future stieg ebenfalls um 0,3 Prozent auf 8535 Zähler. Am Montag hatte der Leitindex um 0,9 Prozent gesunken.

In Deutschland haben die CDU und CSU ihren Streit in der Asylpolitik beigelegt, mit dem sie die Regierung an den Rand eines Bruchs gebracht hatten. Allerdings muss der dritte Koalitionspartner SPD dem Kompromiss noch zustimmen.

Impulse von Unternehmensseite gibt es kaum. Moody’s hat die Bonitätsnote des Pharmakonzerns Novartis auf “A1” von “Aa3” gesenkt. Nach der kürzlich angekündigten Abspaltung der Augenheilsparte Alcon werde Novartis weniger breit abgestützt sein, erklärte die Ratingagentur und mit dem geplanten Aktienrückkauf im Volumen von fünf Milliarden Dollar dürfte sich der Schuldenabbau zudem verlangsamen.

Roche hat das formelle Verfahren zur Übernahme der amerikanischen Foundation Medicine gestartet. Der Arzneimittelhersteller aus Basel legt für die noch nicht in seinem Besitz befindlichen Anteile der US-Gentest-Firma 2,4 Milliarden Dollar auf den Tisch.