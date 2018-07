Schweizer Börse wird etwas leichter erwartet

Zürich, 04. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse wird zur Wochenmitte ein wenig schwächer gesehen. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8608,4 Zählern um 0,2 Prozent niedriger. Der SMI Future notierte mit 8572 Punkten um 0,2 Prozent tiefer. Am Dienstag war der Leitindex angeführt von den als wenig konjunkturzyklisch geltenden Marktschwergewichten um gut ein Prozent gestiegen.

Da in den USA die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen bleiben, dürfte der Handel in ruhigen Bahnen ablaufen, hiess es weiter.

Der schwelende Handelsstreit der USA mit dem Rest der Welt bleibe das die Märkte dominierende Thema, sagten Händler. “Solange sich hier keine Entspannung abzeichnet, ist nicht mit einer nachhaltigen Erholung zu rechnen”, sagte ein Börsianer. Es droht ein Handelskrieg, wenn am Freitag US-Zölle auf chinesische Waren in Kraft treten. China droht mit Gegenmassnahmen. Investoren fürchten, dass der Handelskonflikt sich negativ auf global tätigen Firmen auswirkt und die Wirtschaft nicht mehr so stark wächst.

Auf Firmenseite stehe Händlern zufolge Comet im Fokus. Die Technologiefirma will sich vom Ebeam-Anlagengeschäft im amerikanischen Davenport trennen und nimmt deshalb eine Rückstellung vor, die den Reingewinn um rund zehn Millionen Franken reduzieren werde. Die Firma erwartet für 2018 neu einen Umsatz zwischen 440 und 460 Millionen Franken sowie ein operatives Ergebnis (EBITDA) zwischen zehn und zwölf Prozent. Bisher hatte Comet einen Umsatz von 460 bis 490 Millionen Franken sowie eine EBITDA-Marge von 14 bis 16 Prozent angepeilt. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt )