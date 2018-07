Schweizer Börse wird wenig verändert gesehen

Zürich, 05. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Donnerstag wenig verändert gesehen. Die Vorgaben aus Asien seien negativ, aber die Anleger dürften wie an den Vortagen auf die sichere Karte setzen und sich mit den als wenig konjunktursensitiv geltenden Schwergewichten aus der Lebensmittel- und Pharmabranche eindecken, sagte ein Händler. “Die sollte uns stützen.”

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8660 Punkten nahezu unverändert. Der SMI Future notierte mit 8638 Zählern um 0,1 Prozent fester. Am Mittwoch war der Leitindex unter Führung der Titel der Pharmariesen um 0,4 Prozent gestiegen.

Mit einem kräftigen Anstieg sei nicht zu rechnen. Dagegen spreche der chinesisch-amerikanische Handelskonflikt, der am Freitag in eine neue Runde gehen könnte, hiess es am Markt. Am Freitag sollen die von US-Präsident Donald Trump angedrohten US-Zölle auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft treten. China droht damit, am selben Tag ebenfalls höhere Zölle auf US-Güter zu erheben.

Da am Mittwoch in den USA die Märkte wegen des Nationalfeiertags geschlossen waren, fehlen Impulse von jenseits des Atlantiks. Diese werden am Nachmittag von einer Reihe von US-Konjunkturdaten erwartet. Veröffentlicht werden der Arbeitsmarktbericht des privaten Jobvermittlers ADP, der einen Vorgeschmack auf die offiziellen Beschäftigungszahlen der US-Regierung am Freitag gibt, und der Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe. Am Abend (20.00 Uhr MESZ) veröffentlicht die Fed zudem die Protokolle der Juni-Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC). (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt )