Schweizer Börse dank positiver Auslandvorgaben höher gesehen

Zürich, 06. Jul (Reuters) - Positive Vorgaben aus den USA und aus Fernost dürften der Schweizer Börse zum Wochenschluss zu höheren Kursen verhelfen. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8706 Punkten um 0,4 Prozent höher. Der SMI Future stieg um 0,4 Prozent auf 8686 Zähler. Am Donnerstag hatte der Leitindex 0,1 Prozent zugelegt.

Es sei nicht damit zu rechnen, dass sich die Anleger zu grösseren Anschaffungen durchrängen, sagte ein Händler mit Blick auf den Zollstreit der USA mit China. Mit dem Inkrafttreten von US-Zöllen auf chinesische Warenimporte im Volumen von 34 Milliarden Dollar und der entsprechenden Reaktion aus Peking erreicht der Handelskrieg eine neue Stufe. “Wer weiss, wo das noch endet”, sagte ein Händler. Die negativen Folgen für die Weltwirtschaft würden nicht auf sich warten lassen.

Ausserdem wird am Nachmittag der viel beachtete Bericht zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht. Davon erhoffen sich die Anleger Aufschluss auf die US-Geldpolitik. Einen Vorgeschmack lieferten am Donnerstag die Daten des privaten Arbeitsvermittlers ADP, demzufolge die US-Unternehmen im Juni etwas weniger neue Jobs geschaffen haben als erwartet.

Gemäss der am Vorabend veröffentlichten Mitschrift ihrer Sitzung vom Juni will die US-Notenbank auf dem Weg zu weiteren Zinserhöhungen Risiken für die Konjunktur verstärkt ins Auge fassen. Damals hob die Fed die Zinsen angesichts des anhaltenden Aufschwungs auf die aktuelle Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent an.

Die Impulse von Unternehmensseite sind dünn gesät. “Kommende Woche wird sich dies ändern, wenn die Saison der Halbjahresberichte losgeht”, sagte ein Händler. Dabei stehen der Schokoladehersteller Barry Callebaut und die EMS Chemie am Freitag im Fokus. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Christian Rüttger; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)