Schweizer Börse dürfte die Woche mit einer freundlichen Note beginnen

Zürich, 09. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche starten. Händler setzen auf positive Impulse von den festeren Aktienmärkten in Asien. Die Leitbörse in Tokio legte im Sog der US-Arbeitsmarktdaten kräftig zu. Bereits am Freitag hatte der brummende Job-Motor in Amerika der Wall Street trotz des schwelenden Handelsstreits zwischen den USA und China Auftrieb verliehen.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI auf Basis vorbörslich genannter Kurse um 0,4 Prozent höher mit 8730 Punkten. Der SMI-Future zog um 0,5 Prozent auf 8699 Zähler an. Am Freitag war der Leitindex um 0,3 Prozent gestiegen.

Impulse von Unternehmensseite sind rar. In der Schweiz ist der dritte Börsengang des Jahres gescheitert. Der Anlagenbauer Oerlikon bläst die Aktienemission seiner Getriebe-Tochter GrazianoFairfield wegen eines “ungünstigen Kapitalmarktumfelds” vorerst ab. Ursprünglich sollten die Aktien von GrazianoFairfield am Mittwoch ihr Debüt am Börsenparkett in Zürich geben. Das Unternehmen wäre auf einen Börsenwert von bis zu 620 Millionen Franken gekommen. Zuvor hatten bereits die beiden zum hochverschuldeten chinesischen Mischkonzern HNA gehörenden Firmen Gategroup und Swissport ihre Börsenpläne zurück in die Schublade gesteckt.

Neu am Markt erwartet wird am Montag hingegen die Rohstoffgesellschaft Blackstone Resources. Mit dem Listing an der Schweizer Börse SIX will das Unternehmen die Voraussetzung für eine Kapitalaufnahme zur Finanzierung von weiteren Zukäufen schaffen und den Bekanntheitsgrad erhöhen. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)