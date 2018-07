Schweizer Börse dürfte weiter zulegen - Bilanzsaison im Blick

Zürich, 13. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte ihre Aufholjagd am letzten Handelstag der Woche fortsetzen. Viele Anleger hofften auf gute Firmengewinne und griffen daher verstärkt zu Aktien, sagte ein Händler. In den USA nimmt am Freitag die Bilanzsaison mit den Ergebnissen der Grossbanken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo Fahrt auf. In der Schweiz berechnete die Bank Julius Bär den SMI auf Basis vorbörslich genannter Kurse um 0,3 Prozent höher bei 8844 Punkten. Der SMI-Future notierte um 0,2 Prozent höher. Bereits am Donnerstag hatte die Schweizer Börse zu einer Erholungsrally angesetzt und knapp 1,6 Prozent im Plus geschlossen. Die Angst vor einer Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China, die auch der Weltwirtschaft schaden könnte, war einmal mehr in den Hintergrund getreten.

Sämtliche Schweizer Standardwerte waren höher indiziert. Die Aktien von Barry Callebaut legten vorbörslich 0,2 Prozent zu. Der Kakao- und Schokoladehersteller hat seine Verkaufsmenge in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017/18 gesteigert.

Die Papiere des Vermögensverwalters GAM Holding rutschten vorbörslich 1,2 Prozent ab. Das Unternehmen erwartet für das erste Halbjahr wegen diverser Sondereffekte im Zusammenhang mit der Übernahme der britischen Konkurrentin Cantab einen Gewinnrückgang auf 25 Millionen Franken nach einem Plus von knapp 68 Millionen Franken im Vorjahreszeitraum. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)