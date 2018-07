Schweizer Börse wird zum Wochenschluss wenig verändert erwartet

Zürich, 20. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte am Freitag wenig verändert in den Handel starten. Händler vermissten klare kursweisende Impulse und verwiesen auf die Wall Street, wo die Kurse am Vortag nach Handelsschluss in Europa noch abgebröckelt waren. In Japan schloss der Nikkei ebenfalls schwächer.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI mit 8932 Punkten eine Spur leichter. Der SMI Future legte 0,2 Prozent auf 8907 Punkte zu. Am Donnerstag hatte der Leitindex nahezu unverändert geschlossen.

Nach wie vor sorgten sich die Anleger um die Folgen des Handelsstreits der USA mit dem Rest der Welt, sagte ein Händler. Zudem seien einige Firmenabschlüsse schlechter als erwartet ausgefallen. Dies stimme die Anleger vor dem Wochenende vorsichtig und es sei im Verlauf mit Gewinnmitnahmen zu rechnen.

Am Vortag hatten einige Firmen aus der zweiten Reihe die Anleger auf schwächere Zahlen eingestimmt, was zu starken Kurseinbussen geführt hatte. So brachen die Aktienkurse von Rieter, Bobst und Dormakaba massiv ein.

In den USA gaben die Aktien des Online-Auktionshauses Ebay, des Aluherstellers Alcoa, des Versicherungskonzerns Travellers und des Kreditkartenanbieters American Express nach enttäuschenden Angaben zum Geschäftsgang nach.

Die Genusscheine von Roche wurden als einzige unter den Standardwerten mit einem Kursplus von 0,4 Prozent fester indiziert. Die US-Arzneimittelbehörde FDA gewährt Elecsys Cerebrospinal Fluid die Gerätekennzeichnung ‘Breakthrough Device Designation’. Mit Elecsys wird die Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit bei erwachsenen Patienten mit kognitiven Beeinträchtigungen untersucht und auf die Alzheimer-Krankheit oder andere Ursachen von Demenz getestet. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Christina Amann; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)