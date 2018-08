Schweizer Börse dürfte mit Gewinnen in die Wochen starten

Zürich, 20. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Montag dank guter Vorgaben aus den USA etwas fester erwartet. An der Wall Street hatten die Aktien ihre Gewinne am Freitag nach Börsenschluss noch leicht ausgeweitet. Da zum Wochenstart keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Pogramm stehen und die allermeisten Grosskonzerne ihre Zwischenberichte veröffentlicht haben, dürfte das Geschäft wohl in ruhigen Bahnen verlaufen, sagten Händler. In den kommenden Tagen legen aber noch zahlreiche Firmen aus dem breiten Markt Ergebnisse vor.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,3 Prozent höher mit 9029 Zählern. Der SMI-Future stieg ebenfalls um 0,3 Prozent auf 914 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex um 0,1 Prozent fester geschlossen.

Weiter im Blick haben die Anleger die Entwicklung in der Türkei. Die Lira notierte nach der Talfahrt vom Freitag auch zu Wochenbeginn schwächer. Auch der ungelöste Handelsstreit der USA mit China dürfte weiterhin starke Beachtung finden.

Zurückhalten dürften sich die Anleger aber auch, weil sich am Freitag in Jackson Hole im US-Bundesstaaat Wyoming die weltweit wichtigsten Notenbanker zu ihrem alljährlichen Treffen einfinden. Am Mittwoch wird ausserdem das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht.

Die Genussscheine von Roche wurden vorbörslich um 0,7 Prozent höher indiziert. Das Lungenkrebsmedikament Alecensa des Pharmakonzerns ist in China zugelassen worden. Die China National Drug Administration (CNDA) gab das Mittel als Monotherapie für Patienten frei, die an sogenanntem ALK-positiven nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom (NSCLC) leiden. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)