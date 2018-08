Schweizer Börse wird leichter erwartet

Zürich, 23. Aug (Reuters) - An der Schweizer Börse werden am Donnerstag tiefere Kurse erwartet. Vor dem jährlichen Treffen der wichtigsten Notenbanker in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming dürften sich die Anleger zurückhalten, hiess es am Markt. Händler erhofften sich Hinweise auf die zukünftige Geld- und Währungspolitik. Aus den am Vorabend veröffentlichten Protokollen der jüngsten Offenmarktsitzung der US-Notenbank ging hervor, dass die US-Notenbank an ihrem Zinserhöhungskurs festhalten will.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9036 Punkten um 0,15 Prozent tiefer. Am Mittwoch war der Leitindex um 0,4 Prozent gefallen.

Zudem hänge nach wie vor der Handelsstreit zwischen China und den USA als Bedrohung für die Weltwirtschaft über den Märkten. Trotz laufender Verhandlungen zur Lösung des Konflikts setzten die USA wie auch China weitere Sonderzölle auf Waren des jeweils anderen Landes im Volumen von 16 Milliarden Dollar in Kraft.

Vorbörslich wurden die Aktien von Sunrise um 1,7 Prozent höher indiziert. Die Telekomfirma hat im zweiten Quartal zwar weniger verdient, aber für das Gesamtjahr mehr Betriebsgewinn und eine höhere Dividende in Aussicht gestellt.

Geringfügig höher indizierte wurden auch die Aktien von Novartis. Das experimentelle Brustkrebsmedikament BYL719 (Alpelisib) hat in einer klinischen Studie das Hauptziel erreicht. Der Pharmakonzern plane, mit Gesundheitsbehörden weltweit Gespräche aufzunehmen. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)