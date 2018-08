Schweizer Börse dürfte nach US-Rekordfahrt leicht zulegen

Zürich, 28. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Dienstag etwas höher gesehen. Der anhaltende Rekordlauf an der Wall Street dürfte die Anleger aus der Deckung locken und zu Käufen ermuntern, sagten Händler. Am Vortag hatten überraschend starke Konjunkturdaten und der Durchbruch im Streit um das Nordamerikanische Freihandelsabkommens (Nafta) die Kurse an der Wall Street beflügelt und danach für positive Stimmung in Asien gesorgt.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9110 Punkten um 0,1 Prozent höher. Der SMI Future legte geringfügig auf 9094 Zähler zu. Am Montag war der Leitindex um 0,5 Prozent gestiegen.

Impulse erhofften sich die Marktteilnehmer von US-Konjunkturzahlen. Veröffentlicht wird das Barometer für die Stimmung der US-Verbraucher.

Vorbörslich um ein Prozent tiefere Kurse wurden für die Aktien von Baloise indiziert. Der Versicherer hat im ersten Halbjahr einen Gewinnrückgang auf 270 von 299 Millionen Franken verbucht. Zudem gingen auch die Prämieneinnahmen um 3,6 Prozent zurück. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)