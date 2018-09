Schweizer Börse dürfte wenig verändert in die Woche starten

Zürich, 03. Sep (Reuters) - An der Schweizer Börse werden zu Beginn der neuen Woche keine größeren Kursausschläge erwartet. “In den USA bleiben die Märkte wegen des Labor-Day-Feiertags geschlossen. Damit fehlen die kursbewegenden Impulse von jenseits des Atlantiks”, sagte ein Händler. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich 0,1 Prozent tiefer mit 8967 Punkten. Der SMI Future notierte mit 8949 Zählern 0,1 Prozent leichter. Am Freitag hatte der Leitindex 0,8 Prozent nachgegeben.

Weiter im Fokus der Marktteilnehmer steht der Handelsstreit der USA mit Kanada und China. Impulse erhoffen sich Anleger von der Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, Großbritannien und der Euro-Zone.

In der Schweiz bahnt sich ein großer Börsengang an: Der Verpackungskonzern SIG aus Neuhausen am Rheinfall peilt in den kommenden Monaten den Sprung an die SIX in Zürich an. Dabei will der Tetra-Pak-Konkurrent durch die Ausgabe neuer Aktien rund eine Milliarde Franken aufnehmen. Mit der Transaktion sollen Schulden abgebaut werden. Um den Streubesitz zu erhöhen, werden gegebenenfalls auch bestehende Aktien aus dem Besitz des Mehrheitsaktionärs Onex und Mitgliedern des Managements angeboten.

SIG war bis 2007 bereits an der Schweizer Börse notiert und wurde dann vom Milliardär Graeme Hart übernommen. Der Neuseeländer verkaufte das Unternehmen 2015 für 3,8 Milliarden Euro an den Finanzinvestor Onex. SIG stellt Kartons für Getränke und Nahrungsmittel her und erwirtschaftete 2017 mit über 5000 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,66 Milliarden Euro.

