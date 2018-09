Schweizer Börse wird schwächer erwartet

Zürich, 17. Sep (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte mit tieferen Kursen in die neue Handelswoche starten. Negative Vorgaben aus den USA, wo die Kurse nach Börsenschluss in Europa anfängliche Gewinne wieder abgegeben hatten, und aus China dürften die Stimmung dämpfen, hiess es am Markt. Nach wie vor habe der US-chinesische Handelsstreit die Anleger im Griff. “Solange es in dieser Sache keine Fortschritte gibt, werden die Märkte auch nicht vom Fleck kommen”, sagte ein Börsianer.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit um 0,1 Prozent niedriger mit 8965 Punkten. Der SMI-Future gab 0,2 Prozent auf 8946 Zähler nach. Am Freitag hatte der Leitindex 0,1 Prozent zugelegt.

Neben dem Dauerthema Handelsstreit dürften die Anleger ihre ihren Blick auf die europäischen Inflationsdaten richten. Von ihnen erhoffen sie sich Rückschlüsse auf den Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) seit Jahren. Ausserdem steht das Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von New York auf dem Terminplan.

Die Aktien der Credit Suisse wurden vorbörslich um 0,4 Prozent höher indiziert. Credit Suisse rechnet für die kommenden zwei Jahre mit Gewinnen zwischen fünf und sechs Milliarden Franken, wie Bankchef Tidjane Thiam der “NZZ am Sonntag” sagte. Die entsprechende Rendite von elf bis zwölf Prozent für 2020 wolle der Konzern künftig weiter steigern. “2018 wird unser Gewinn noch etwas tiefer ausfallen”, sagte Thiam. Die Grossbank hat sich eine Rüge der Eidgenössischen Finanzverwaltung (Finma) wegen ihres Umgangs mit der Geldwäschereibekämpfung eingefangen. Die Finma verfügt Massnahmen und setzt einen unabhängigen Aufpasser ein, der Umsetzung und Wirkung der Massnahmen überprüfen wird. Die Credit Suisse teilte mit, dass die untersuchten Fälle aus den Jahren 2006 bis 2014 stammten. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)