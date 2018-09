Schweizer Börse wird fester erwartet

Zürich, 19. Sep (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Mittwoch mit Rückenwind aus dem Ausland fester erwartet. In den USA hatten die Kurse am Vorabend nach Börsenschluss in Europa noch zugelegt. In Fernost stiegen die Kurse trotz des eskalierenden Zollstreits zwischen den USA und China. Die Anleger seien erleichtert, dass das Ausmass der neuen wechselseitigen Sonderabgaben auf Importe vorerst niedriger ausfalle als befürchtet, sagte ein Börsianer.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8920 Punkten leicht höher. Der SMI Future stieg um 0,3 Prozent auf 8933 Zähler. Am Mittwoch war der Leitindex um 0,2 Prozent gesunken.

Im Fokus der Anleger steht Sulzer. Der Anlagenbauer hat die fünf Millionen Aktien aus dem Eigenbestand bei Investoren zu einem Preis von 112 Franken pro Titel platziert. Am Dienstagabend hatten die Titel bei 121,7 Franken geschlossen. Der Konzern hatte die Aktien im April von Grossaktionär Viktor Vekselberg für 109,13 Franken pro Aktie erworben. Entsprechend resultiere ein Gewinn von rund 15 Millionen Franken, der das Eigenkapital von Sulzer stärke. Vorbörslich wurden die Aktien um fast fünf Prozent tiefer indiziert.

Dividendenabschläge drückten im vorbörslichen Geschäft die Kurse von Richemont und Logitech um zwei und 1,4 Prozent.

Adecco waren um 1,4 Prozent niedriger angeschrieben. Der Personalvermittler spürt konjunkturellen Gegenwind in Europa. Das organische Wachstum habe nachgelassen, teilte der Konzern anlässlich einer Investorenveranstaltung mit. In den Monaten Juli und August habe das organische und arbeitstagbereinigte Wachstum noch 2,0 Prozent betragen und sich im September im Vergleich zu den beiden Vormonaten verlangsamt. Im zweiten Quartal war Adecco mit vier Prozent gewachsen nach sechs Prozent im Vorquartal. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)