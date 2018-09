Schweizer Börse wird vor SNB-Beschlüssen wenig verändert erwartet

Zürich, 20. Sep (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Donnerstag wenig verändert gesehen. Einerseits seien die Vorgaben aus dem Ausland wenig richtungsweisend und der Handelsstreit der USA mit China beschäftige die Anleger weiterhin, sagten Händler. Vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Schweizerischen Nationalbank (SNB) dürften sich die Anleger zurückhalten, auch wenn nicht mit einer Überraschung gerechnet werde, hiess es weiter. Die SNB veröffentlicht den Zinsentscheid um 09:30 Uhr.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8944 Punkten nahezu unverändert. Der SMI Future trat mit 8943 Zählern ebenfalls auf der Stelle. Am Mittwoch hatte der Leitindex 0,3 Prozent zugelegt.

Frischen Wind in die Märkte bringen dürften auch die am Nachmittag anstehenden wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sowie der Konjunkturindex der Philly-Fed und die Frühindikatoren für August. Zudem könnte auch der am Freitag anstehende Quartalsverfall an der Derivatebörse Eurex, der Hexensabbat, das Geschehen zunehmend beeinflussen.

Die Kursausschläge im vorbörslichen Handel waren gering. Die Aktien von Nestle notierten 0,05 Prozent höher. Der Nahrungsmittelriese stellt einen weiteren Geschäftsbereich auf den Prüfstand. Das zukünftige Wachstumspotenzial des Hautgesundheitsgeschäfts Nestle Skin Health liege zunehmend außerhalb der strategischen Stossrichtung des Unternehmens. Der Prozess solle bis Mitte 2019 abgeschlossen sein. Der Bereich erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von rund 2,7 Milliarden Franken.

Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt