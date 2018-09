Schweizer Börse wenig verändert gesehen - Warten auf FED

Zürich, 26. Sep (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte nach den Vortagesgewinnen am Mittwoch eine Atempause einlegen. Angesichts der am Abend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank FED warteten viele grosse Anleger ab, sagte ein Händler. Die Notenbanker um Fed-Präsident Jerome Powell werden die Zinsen voraussichtlich auf die dann neue Spanne von 2,00 bis 2,25 Prozent anheben. Es wäre die dritte Zinserhöhung im laufenden Jahr. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehe die Frage, wie es danach weitergeht. Hinweise darauf erhoffen sich die Anleger von der Pressekonferenz Powells im Anschluss an die Entscheidung, die gegen 20.00 Uhr MESZ erwartet wird.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich geringfügig höher auf 9025 Punkten. Der SMI-Future zog 0,02 Prozent auf 8997 Zähler an. Am Vortag war der Leitindex SMI um 0,8 Prozent gestiegen.

Mit Ausnahme von UBS legten sämtliche 20 Schweizer Standardwerte vorbörslich leicht zu. Spitzenreiter waren die Titel des Vermögensverwalters Julius Bär, die 0,6 Prozent anzogen.

UBS sanken 0,6 Prozent. Bei der Grossbank kommt es zu einer überraschenden Änderung an der Spitze der Investmentbank: Deren Chef Andrea Orcel verlasse das Institut und werde Chef der spanischen Bank Santander. Die Investmentbank werde ab Anfang Oktober von einer Doppelspitze geführt: Piero Novelli werde sich um das Geschäftsfeld Corporate Client Solutions kümmern, zu dem unter anderem das Übernahmegeschäft zählt. Robert Karofsky stehe dem Bereich Investor Client Services vor, der unter anderem das Handelsgeschäft umfasst. (Reporter: Oliver Hirt; redigiert von Angelika Gruber)