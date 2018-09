Schweizer Börse dürfte nach Fed-Beschlüssen nachgeben

Zürich, 27. Sep (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte am Donnerstag nachgeben. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,6 Prozent schwächer mit 9025 Punkten. Der SMI-Future gab ebenfalls 0,6 Prozent auf 9003 Zähler nach. Am Mittwoch war der Leitindex um 0,7 Prozent gestiegen. Im Markt hiess es, die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA dämpfe den Risikoappetit der Anleger.

Die US-Notenbank schraubt trotz deutlicher Kritik von Präsident Donald Trump den Leitzins weiter in die Höhe und will bis Ende 2019 noch vier Mal nachlegen. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld stieg um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 2,0 bis 2,25 Prozent, wie die Währungshüter am Mittwoch mitteilten. “Unsere Wirtschaft ist stark”, sagte Fed-Chef Jerome Powell nach dem bereits dritten Zinsschritt in diesem Jahr. Die Auswirkungen des von Trump ausgelösten Handelsstreits seien noch immer relativ gering, auch wenn viele Geschäftsleute in den USA “zunehmend besorgt” reagierten.

Vorbörslich kamen Bankaktien unter Druck. So wurden die Titel der Credit Suisse um 1,4 Prozent tiefer indiziert. Die Aktien von Julius Bär wurden um 1,2 Prozent niedriger angeschrieben. Die Privatbank Julius Bär baut mit einer Partnerschaft mit der japanischen Investmentbank Nomura ihr Geschäft in Asien aus.

Die Zurich-Anteile gaben 0,8 Prozent nach. Der Versicherungskonzern macht einen weiteren Schritt zum Ausbau seines Geschäfts in Wachstumsmärkten. Zurich zahlt für eine Beteiligung von 80 Prozent am indonesischen Versicherer PT Asuransi Adira Dinamika rund 414 Millionen Dollar. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Angelika Gruber)