Schweizer Börse dürfte Atempause einlegen

Zürich, 28. Sep (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte am Freitag etwas tiefer in den Handel starten. Händler erklärten, nach der festen Tendenz der vergangenen Tag werde der Markt wohl eine Atempause einlegen. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich 0,1 Prozent schwächer mit 9101 Punkten. Der SMI-Future gab 0,2 Prozent auf 9076 Zähler nach. Am Donnerstag war der Blue-chip-Index 0,4 Prozent auf 9112 Punkte gestiegen.

Für Verunsicherung sorgt die politische Lage in Italien. Die italienischen Regierungsparteien und Wirtschafts- und Finanzminister Giovanni Tria verständigten sich am Donnerstagabend auf ein Defizitziel für 2019 in Höhe von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes - so wie es die populistische 5-Sterne-Bewegung und die rechte Lega gefordert hatten. Der parteilose Tria konnte sich mit seiner Forderung nach einem Defizitziel von unter zwei Prozent nicht durchsetzen. Börsianer fürchten, Italien könnte die Euro-Zone mit einem hohen Defizit in eine neue Schuldenkrise stürzen.

Sämtliche Schweizer Standardwerte wurden vorbörslich tiefer indiziert. Die stärksten Einbussen verzeichneten die Titel des Personalvermittlers Adecco mit einem Abschlag von 1,6 Prozent. Bei den Nebenwerten gaben GAM 1,1 Prozent nach. Nach der Suspendierung eines Fondsmanagers kommt es beim Asset Manager zu Änderungen im Management. Die für die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien verantwortliche Compliance-Chefin Natalie Baylis habe sich aus persönlichen Gründen entschieden, von ihrer Funktion zurückzutreten, teilte der Konzern mit.

Die Aktien des Verpackungskonzerns SIG werden am Freitag erstmals gehandelt. Die Titel wurden zu 11,25 Franken pro Aktie und damit im unteren Bereich der ursprünglichen Preisspanne platziert. (Reporter: Oliver Hirt; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)