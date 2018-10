Schweizer Börse dürfte fester starten

Zürich, 01. Okt (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte mit etwas festeren Kursen ins Schlussquartal starten. Die Bank Julius Bär berechnete den Leitindex SMI am Montag auf Basis vorbörslich gestellter Kurse um 0,2 Prozent höher mit 9107 Punkten. Der SMI-Future rückte 0,1 Prozent auf 9077 Zähler vor. Am Freitag hatte das Bluechip-Barometer angesichts der Sorge der Anleger um eine weiter steigende Verschuldung Italiens 0,3 Prozent verloren.

Die Anleger dürften nach den jüngsten Verlusten das tiefere Kursniveau zum Einstieg nützen, hiess es im Markt. Für eine positive Note sorgte auch Einigung der USA und Kanadas in letzter Minute auf Rahmenbedingungen zur Rettung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nafta). US-Präsident Trump habe der Vereinbarung zugestimmt, verlautete aus den USA. Die Investoren dürften allerdings wachsam bleiben und die Situation in Italien weiterhin im Blick behalten. Auch Großbritanniens geplanter Austritt aus der EU dürfte Thema bleiben. Zum Auftakt des viertägigen Parteitags der britischen Konservativen rief Parteichefin und Premierministerin Theresa May zur Geschlossenheit beim Brexit-Kurs auf.

In der Schweiz dürften die Anleger vor allem Aryzta verfolgen. Abschreibungen haben den hoch verschuldeten Backwarenhersteller erneut in die roten Zahlen gedrückt. Die irisch-schweizerische Firma verbuchte im Geschäftsjahr 2017/18 einen Verlust von 470 (Vorjahresverlust 906) Millionen Euro. Im laufenden Geschäftsjahr peile das Unternehmen ein Wachstum des operatives Ergebnisses (Ebitda) um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentbetrag an. Vorbörslich wurden die Aryzta-Aktien um 1,2 Prozent höher angeschrieben. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Oliver Hirt)