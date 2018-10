Schweizer Börse - Händler hoffen auf eine Erholung

Zürich, 12. Okt (Reuters) - Die Schweizer Börse wird zum Wochenschluss höher erwartet. Nach Tagen fallender Kurse hofften Händler auf eine Erholung. An den Märkten in Asien konnten sich die Kurse trotz erneuter Kursverluste an der Wall Street fangen. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI mit 8718 Punkten um 0,9 Prozent höher. Der SMI Future stieg um 0,9 Prozent auf 8693 Zähler. Am Donnerstag war der Leitindex aufgrund von Zinsspekulationen und aus Furcht vor einer Abschwächung der Weltwirtschaft um 2,85 Prozent gefallen. Der SMI hat in der laufenden Woche rund 4,5 Prozent eingebüsst und steuert damit auf die zweitschwächste Woche im laufenden Jahr zu.

“Viele Anleger dürften ihre Positionen vor dem Wochenende glattstellen. Manche haben auch bereits am Donnerstag die tiefen Kurse als Einstiegsgelegenheit genützt”, sagte ein Händler.

Zuversichtlich äusserten sich auch die Analysten der Credit Suisse. “Trotz der erhöhten Marktvolatilität bleiben wir beim globalen Wachstum zuversichtlich und behalten unsere positive Sicht auf Aktien und Rohstoffe bei.”

Unterstützung erhofften sich die Anleger zudem vom Start in die US-Berichtssaison. Erwartet würden Zuwächsen beim Quartalsgewinn von durchschnittlich 20 Prozent und mehr. Am Freitag wollen unter anderen die Großbanken Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo ihre Bücher öffnen. Außerdem stehen die Zahlen zur europäischen Industrieproduktion auf dem Terminplan.

Vorbörslich verbuchten sämtliche Werte ein Plus von ein bis zwei Prozent. “Wer etwas mehr verloren hat, holt auch etwas mehr auf”, sagte ein Händler. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)