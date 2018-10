Schweizer Börse setzt zu Erholung an

Zürich, 12. Okt (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Wochenschluss deutlich zugelegt. Händler verwiesen auf positive Vorgaben aus Fernost, wo die Märkte mehrheitlich freundlich tendierten. Nach den jüngsten Verlusten sei der Markt reif für eine Erholung, sagte ein Börsianer. Der SMI stieg um 0,9 Prozent auf 8719 Punkte. Damit steuert der Leitindex dennoch auf eine der schwächsten Wochen im laufenden Jahr zu. Seit dem vergangenen Freitag hat der SMI aufgrund von Zinsspekulationen und aus Furcht vor einer Abschwächung der Weltwirtschaft rund 3,5 Prozent eingebüsst.

Händler hofften, dass die Gewinne bis zum Sitzungsende noch ausgebaut werden können. “Viele Anleger dürften ihre Positionen vor dem Wochenende glattstellen. Manche dürften die tiefen Kurse als Einstiegsgelegenheit nützen”, sagte ein Händler.

Zuversichtlich äusserten sich auch die Analysten der Credit Suisse. “Trotz der erhöhten Marktvolatilität bleiben wir beim globalen Wachstum zuversichtlich und behalten unsere positive Sicht auf Aktien und Rohstoffe bei.”

Unterstützung erhofften sich die Anleger zudem vom Start in die US-Berichtssaison. Erwartet würden Zuwächse beim Quartalsgewinn von durchschnittlich 20 Prozent und mehr. Am Freitag wollen unter anderen die Großbanken Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo ihre Bücher öffnen.

Sämtliche Bluechips legten zu. Die stärkste Stütze waren aber die schwergewichtigen Pharmatitel Novartis und Roche mit einem Kursplus von 1,7 und 1,3 Prozent, die einen Teil der Vortageseinbussen aufholten.

Die Aktien von Nestle, die am Donnerstag 2,5 Prozent nachgegeben hatten, gewannen 0,5 Prozent.

Die Erholung bei den Banken falle etwas mager aus, sagte ein Händler. Credit Suisse rückten um 0,7 Prozent vor, Julius Bär gewannen 1,2 Prozent und UBS notierten um 0,3 Prozent höher. Die Titel waren um mehr als 3,5 Prozent eingebrochen. “Vielleicht holen die noch etwas mehr auf, wenn die Ergebnisse der US-Banken überzeugen”, sagte ein Händler.

Akten zyklischer Firmen holten rund die Hälfte ihrer Vortagesabschläge auf. ABB, Adecco, Geberit und SGS gewannen ein Prozent und mehr.

Am breiten Markt kletterten die Aktien von AMS um mehr als fünf Prozent nach oben. Der Titel des Sensorenherstellers war im Sog der Korrektur an der Technologiebörse Nasdaq massiv eingebrochen. Mit den Anteilen von Inficon, Logitech und Temenos setzten auch andere Technologiewerte zu einer Erholung an. Auch Medizinaltechniktitel wie Sonova und Straumann machten einen Teil der Kurseinbussen wett.

Gegen den Trend büssten die Aktien von Aryzta 8,4 Prozent ein auf 9,26 Franken. Die Bank Vontobel senkte das Kursziel für die Aktien des Backwarenherstellers auf sieben von acht Franken und empfiehlt ihn zum Verkauf. Aryzta sei eine “Black box mit hohen Risiken”, schrieb Jean-Philippe Bertschy. Aryzta kämpft mit finanziellen Schwierigkeiten und will das Kapital erhöhen. Dagegen hat der grösste Aktionär, die spanische Cobas Asset Management, Widerstand angekündigt. Am 1. November werden die Eigner auf der Generalversammlung wie geplant über die 800-Millionen-Euro-Transaktion abstimmen. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber;)