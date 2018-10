Schweizer Börse etwas fester erwartet - Fokus auf US-Bilanzen

Zürich, 16. Okt (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Dienstag wenig verändert bis ein wenig höher erwartet. Händler hofften, dass sich die Stabilisierung, die sich am Vortag abgezeichnet hatte, fortsetze. Dafür spreche auch die Entwicklung in Fernost. In China notierten die Kurse wenig verändert und in Japan legte der Nikkei Index rund ein Prozent zu.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8661 Punkten um 0,1 Prozent höher. Der SMI Future stieg um 0,1 Prozent auf 8640 Zähler. Am Montag hatte der Leitindex 0,1 Prozent verloren.

Weiter im Fokus der Anleger steht die US-Bilanzsaison. Erwartet werden die Ergebnisse unter anderem der Grossbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley.

Im Blick halten die Anleger aber weiterhin auch die Verhandlungen der Europäischen Union mit Grossbritannien über den Austritt des Landes aus der Union. Ein ungeregelter Ausstieg sei “wahrscheinlicher als jemals zuvor”, sagte Rats-Präsident Donald Tusk. “Ein harter Brexit wäre der nächste massive Belastungsfaktor für die europäische Wirtschaft”, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Die Aktien von Meyer Burger dürften nach Ansicht von Händlern zulegen. Der Solarausrüster startet eine weitere Kostensenkungsrunde und will rund 100 der insgesamt 1100 Mitarbeiter abbauen. Ein Teil seiner weltweiten Vertriebs- und Servicefunktionen für Standard-Produkte werde nach Asien und dabei insbesondere nach China verlagert. Nach dem Umbaus erwarte Meyer Burger ab 2021 einen positiven Einfluss auf das Betriebsergebnis von jährlich rund 25 Millionen Franken. Das Programm führe zu Aufwendungen von rund elf Millionen Franken.

Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt