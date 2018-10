Schweizer Börse dürfte zum Wochenschluss ein wenig höher starten

Zürich, 19. Okt (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Freitag etwas höher erwartet. Die Vorgaben aus China seien positiv. Zudem dürften die Anleger laut Händlern vor dem Wochenende ihre Baissepositionen glattstellen. Allerdings dämpften die Diskussionen um den italienischen Haushalt den Risikoappetit der Anleger. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8795 Punkten um 0,2 Prozent höher. Der SMI Future notierte 0,1 Prozent höher mit 8766 Zählern. Am Donnerstag hatte der Leitindex dank Kursgewinnen der Pharmaschwergewichte um 0,3 Prozent zugelegt.

Der populistischen Regierung in Rom droht mit ihrem Haushaltsentwurf Schiffbruch in der Europäischen Union. Die EU-Kommission räumte Italien in einem Brief eine Frist bis Montag ein, um auf die Bedenken von Brüssel zu antworten.

Impulse erhoffen sich die Anleger von einer Reihe von Firmenbilanzen aus dem Ausland. Zudem werden die Daten zur europäischen Leistungsbilanz veröffentlicht. Der kleine Verfallstermin an der Derivatebörse Eurex könnte das Geschehen bei einzelnen Aktien ebenfalls beeinflussen.

Im vorbörslichen Handel notierten die Aktien der Bank Vontobel um 0,6 Prozent höher. Der Vermögensverwalter übernimmt von der Genfer Privatbank Lombard Odier das Vermögensverwaltungsgeschäft in den USA. Derzeit verwaltet Lombard rund 600 Millionen Franken für US-Vermögensverwaltungskunden und rund 600 Millionen Franken für private Brokerage-Kunden. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)